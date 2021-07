Borghi: "Il vaccino? Perché non chiedete a omosessuale se è sieropositivo?" (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - E' bufera sul senatore della Lega Claudio Borghi per un tweet in cui, per rispondere a chi gli domanda se abbia fatto il vaccino contro il covid, scrive: "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti. Perché questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi?". Il tweet arriva proprio mentre al Senato è in discussione il Ddl Zan. Poco dopo, l'esponente della Lega pubblica un altro post: "Per gli analfabeti funzionali, si specifica che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) - E' bufera sul senatore della Lega Claudioper un tweet in cui, per rispondere a chi gli domanda se abbia fatto ilcontro il covid, scrive: "Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti.questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se èe se fa profilassi?". Il tweet arriva proprio mentre al Senato è in discussione il Ddl Zan. Poco dopo, l'esponente della Lega pubblica un altro post: "Per gli analfabeti funzionali, si specifica che ...

borghi_claudio : *POSIZIONE LEGA SU VACCINAZIONI #NoGreenPass* Salvini oggi su 'Repubblica' indica tre fasce di età: Sotto i 40 anni… - borghi_claudio : I conti sono presto fatti. 76.200 reazioni avverse 9140 reazioni gravi (12%) 760 morte o invalidità (1% del totale)… - borghi_claudio : @elio_vito Mai scritto una riga omofoba in vita mia. Anzi, proprio perchè ritenevo rivoltante questa domanda rivolt… - discordoconme : @vale74260884 @latwittipe @EnricoLetta @virginiaraggi Borghi manda a fanculo chi gli chiede del vaccino, mi era venuto in mente questo - incazzetta : @borghi_claudio @ZanAlessandro Non è quello che ha scritto. Ma sappiamo bene che è fatto di proposito. Lei non ha s… -