Borghi: "Il vaccino? Perché non chiedete a omosessuale se è sieropositivo?" (Di martedì 20 luglio 2021) E' bufera sul senatore della Lega Claudio Borghi per un tweet in cui, per rispondere a chi gli domanda se abbia fatto il vaccino contro il covid, scrive: "Terzo giornalista che chiama per sapere se ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 luglio 2021) E' bufera sul senatore della Lega Claudioper un tweet in cui, per rispondere a chi gli domanda se abbia fatto ilcontro il covid, scrive: "Terzo giornalista che chiama per sapere se ...

