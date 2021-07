Advertising

fanpage : È nuovo boom di contagi nel Regno Unito. - Massimo10489625 : ???? #SanaInformazione #CORONAVIRUS #VACCINAZIONE ISRAELE: BOOM DI CONTAGI, E SONO TUTTI VACCINATI - 999nuvola : RT @Miti_Vigliero: Boom di contagi Covid a Roma, nuovi casi quintuplicati dalla finale degli Europei Oggi la capitale supera quota 500 (55… - bep70366837 : RT @messveneto: Boom di contagi Covid a Roma, nuovi casi quintuplicati dalla finale degli Europei: Oggi la capitale supera quota 500 (557 p… - Miti_Vigliero : Boom di contagi Covid a Roma, nuovi casi quintuplicati dalla finale degli Europei Oggi la capitale supera quota 50… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi

La Stampa

Ma dopo le alluvioni che hanno martoriato la Renania Palatinato cresce il timore delle autorità tedesche di undi. Per non parlare di Spagna , la più colpita dalla nuova variante, e ...Virus in Sardegna, 145 nuovi casi connel Cagliaritano ma un solo ricovero in più e un paziente grave in meno. I dati continuano a ... Oggi però meno tamponi, salgono sia iche il tasso di ...Covid: è boom di nuovi contagi in Veneto. 600 i nuovi casi positivi in 24 ore. Moderato aumento anche di pazienti in terapia intensiva. Si tratta di un ...Boom di contagi Covid a Roma. La capitale è diventata una sorta di focolaio perché nel giro di tre settimane il dato sui nuovi casi è quintuplicato diventando in scioltezza il dato più alto di ...