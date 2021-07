Bonucci e Chiellini umiliano nuovamente gli inglesi, la foto diventa virale (Di martedì 20 luglio 2021) Giorni di puro relax in Sardegna per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma non solo, i due dopo la vittoria della nazionale a Wembley contro l’Inghilterra, non si sono accontentati e hanno messo il dito nella piaga. Qualche ora fa si sono divertiti, umiliando nuovamente gli inglesi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci dopo la vittoria agli Europei umiliano gli inglesiÉ passata solo una settimana da quando abbiamo visto la nazionale trionfare agli Europei 2020. L’Italia ha alzato la coppa ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 luglio 2021) Giorni di puro relax in Sardegna per Giorgioe Leonardo. Ma non solo, i due dopo la vittoria della nazionale a Wembley contro l’Inghilterra, non si sono accontentati e hanno messo il dito nella piaga. Qualche ora fa si sono divertiti, umiliandogli. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.. Giorgioe Leonardodopo la vittoria agli EuropeigliÉ passata solo una settimana da quando abbiamo visto la nazionale trionfare agli Europei 2020. L’Italia ha alzato la coppa ...

Advertising

ESPNFC : Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? - 10_Smarti : Italiane e non, qui siamo tutte super orgogliose di voi ragazzi! Stamattina eravamo inondate dall’entusiasmo ?????? Co… - angelomangiante : Comunque io negli ultimi due giri avrei messo dentro la #Ferrari la coppia Bonucci-Chiellini. Non sarebbe mai passato Hamilton. #BritishGP - Biagio7Ferrara : Szczesny/Perin Cuadrado/Danilo Alex Sandro/Pellegrini De Ligt/Bonucci Chiellini/Rugani McKennie/Bentancur Fagioli/… - JuveSicilianDoc : RT @La_Bianconera: #Marca ha proposto un #PalloneDOro 'congiunto' per #Bonucci e #Chiellini dopo il loro magistrale #Euro2020! Ehi @francef… -