Bomba Pechino Express | Costantino ruba la preferita di Maria De Filippi | La prima coppia fa impazzire i fan Maria furiosa

Leggi su cityroma

(Di martedì 20 luglio 2021) E’ ormai da tempo che stiamo aspettando l’inizio delle riprese die sembra che finalmente il momento si stia avvicinando. O almeno, sono iniziate le anticipazioni sui personaggi che potrebbero far parte del cast. Tra questi, probabilmente ci saranno due ragazzi che quest’anno hanno preso parte alla scuola per giovani talenti diDe, Amici. L’avventuroso reality è stato rimandato a lungo a causa della pandemia. Viaggiare in tempi Covid è una delle imprese più ardue da compiere, e sarebbe stato impossibile tenere i concorrenti al sicuro, viste le modalità di gioco. Nel corso ...