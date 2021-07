Bologna, Soriano: “Arnautovic alzerebbe il livello della squadra, vediamo se arriverà” (Di martedì 20 luglio 2021) Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Pinzolo: “Il dj non sono solo io al Bologna, ci sono De Silvestri e Orsolini, oltre a Mbaye. Ci portiamo sempre dietro la cassa, ci divertiamo con la musica e ci alterniamo. Avrò più responsabilità il prossimo anno, visto che abbiamo una squadra molto giovane, l’età media è di 23 anni. Ho giocato spesso con De Silvestri, ma non siamo ancora vecchi. Io e Lollo aiuteremo i giovani, ci piace fare gruppo e coinvolgere tutti. Sono nato in Germania e quando sono arrivato è stato importante l’aiuto di tutti”. L’azzurro si è poi esposto su un ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Roberto, centrocampista del, ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Pinzolo: “Il dj non sono solo io al, ci sono De Silvestri e Orsolini, oltre a Mbaye. Ci portiamo sempre dietro la cassa, ci divertiamo con la musica e ci alterniamo. Avrò più responsabilità il prossimo anno, visto che abbiamo unamolto giovane, l’età media è di 23 anni. Ho giocato spesso con De Silvestri, ma non siamo ancora vecchi. Io e Lollo aiuteremo i giovani, ci piace fare gruppo e coinvolgere tutti. Sono nato in Germania e quando sono arrivato è stato importante l’aiuto di tutti”. L’azzurro si è poi esposto su un ...

