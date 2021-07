Bollette a 28 giorni, il Tar annulla le multe: “Un regalo alle compagnie” (Di martedì 20 luglio 2021) Era il 2015 quando il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile viene portato da cadenza mensile a 28 giorni (agosto 2015 da Tim, novembre 2015 da Wind, marzo 2016 da Vodafone e aprile 2017 da Fastweb). Il primo intervento di Agcom, del marzo 2017, determinava l’obbligatorietà della fatturazione mensile per i servizi sul fisso e ibridi (salvo il mobile), mentre la legge 172/2017 ha obbligato alla fatturazione su base mensile, a partire da aprile 2018, su tutte le telecomunicazioni e anche per le pay tv. Il Consiglio di Stato di luglio 2019 ha chiuso il capitolo rimborsi, a favore dei consumatori, prevedendo meccanismi di restituzione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021) Era il 2015 quando il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile viene portato da cadenza mensile a 28(agosto 2015 da Tim, novembre 2015 da Wind, marzo 2016 da Vodafone e aprile 2017 da Fastweb). Il primo intervento di Agcom, del marzo 2017, determinava l’obbligatorietà della fatturazione mensile per i servizi sul fisso e ibridi (salvo il mobile), mentre la legge 172/2017 ha obbligato alla fatturazione su base mensile, a partire da aprile 2018, su tutte le telecomunicazioni e anche per le pay tv. Il Consiglio di Stato di luglio 2019 ha chiuso il capitolo rimborsi, a favore dei consumatori, prevedendo meccanismi di restituzione ...

Advertising

fattoquotidiano : Bollette a 28 giorni, il Tar annulla multe Antitrust agli operatori telefonici: si valuta il ricorso. E gli utenti… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il Tar boccia le multe a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind per le bollette a 28 giorni. Con simili… - tommasosauro : RT @Antonelli_UNC: Sulle #bollette a #28giorni ieri Tar del Lazio per la 2° volta (è recidivio....) annulla multe a compagnie telefoniche.… - consumatori : RT @Antonelli_UNC: Sulle #bollette a #28giorni ieri Tar del Lazio per la 2° volta (è recidivio....) annulla multe a compagnie telefoniche.… - IMoresi : RT @FIRSTonlineTwit: “Il Tar continua ad assecondare la politica dilatoria delle compagnie telefoniche – scrive l’Unione Nazionale Consumat… -