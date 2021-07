Blitz antimafia a Palermo | il negoziante pagava il pizzo ma diceva al boss | “non mettermi nel libro mastro” – le intercettazioni

(Di martedì 20 luglio 2021) Sono ile la droga il business principale di Cosa nostra. È quanto emerge daldi polizia e carabinieri che all’alba ha portato a sedici fermi a, decapitando il mandamento di Ciaculli. “L’attività estorsiva non è mai cessata – ha spiegato il questore diLeopoldo Laricchia -. Racket e droga sono le due attività principali dei mafiosi e il racket serve anche a mantenere i detenuti in carcere. Anche durante il lockdown le estorsioni sono proseguite pur se con maggiore difficolta”. Sono cinquanta gli episodi estorsivi ricostruiti dagli investigatori della Squadra mobile, ma ...

A Palermo c'è stato un nuovodelle forze dell' ordine con 16 arresti. Colpito il mandamento Brancaccio Ciaculli al centro del racket delle estorsioni e del traffico di cocaina. Associazione mafiosa ed estorsione ...Nel maggio del 2019 Maurizio Di Fede, uno dei sedici fermati dela Palermo di oggi , vietò a una bimba di 7 anni di partecipare alla manifestazione contro la mafia per ricordare i ...Leandro ne è infatti nipote in linea diretta mentre GRECO Giuseppe è figlio di GRECO Salvatore, detto Il senatore, fratello di Michele. Secondo le risultanza degli investigatori, al vertice della fami ...