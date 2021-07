Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke conferma il ritorno di M'Baku (Di martedì 20 luglio 2021) Anche Winston Duke ha confermato ufficialmente il suo ritorno nel cast di Black Panther: Wakanda Forever nei panni di M'Baku; il sequel è in lavorazione ad Atlanta. Winston Duke ha confermato il ritorno nei panni di M'Baku in Black Panther: Wakanda Forever, sequel Marvel diretto da Ryan Coogler la cui lavorazione è in corso ad Atlanta. Dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, il cast di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021) Anchehato ufficialmente il suonel cast dinei panni di M'; il sequel è in lavorazione ad Atlanta.hato ilnei panni di M'in, sequel Marvel diretto da Ryan Coogler la cui lavorazione è in corso ad Atlanta. Dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, il cast di ...

