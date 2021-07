Bezos nella storia: il suo lancio nello Spazio è riuscito. Benvenuti nell’era del turismo spaziale (Di martedì 20 luglio 2021) Non è stato il primo. Ma di certo è stato quello più spettacolare. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos è partito verso lo Spazio a bordo di New Shepard, il razzo costruito dalla sua compagnia spaziale Blue Origin. Il volo è avvenuto quasi secondo i piani: ci sono stati dieci minuti di ritardo. New Shepard è partito alle 15.10 dal Launch Site One, nel deserto del Texas. Ora comincia il viaggio vero e proprio. Il razzo di Blue Origin porterà la navicella a bordo della quale ci sono Jeff Bezos, il fratello Mark, Wally Funk e Oliver Daemen oltre la linea di Kármán, a 100 chilometri dal livello del mare. È questo il confine ... Leggi su open.online (Di martedì 20 luglio 2021) Non è stato il primo. Ma di certo è stato quello più spettacolare. Il fondatore di Amazon Jeffè partito verso loa bordo di New Shepard, il razzo costruito dalla sua compagniaBlue Origin. Il volo è avvenuto quasi secondo i piani: ci sono stati dieci minuti di ritardo. New Shepard è partito alle 15.10 dal Launch Site One, nel deserto del Texas. Ora comincia il viaggio vero e proprio. Il razzo di Blue Origin porterà la navicella a bordo della quale ci sono Jeff, il fratello Mark, Wally Funk e Oliver Daemen oltre la linea di Kármán, a 100 chilometri dal livello del mare. È questo il confine ...

