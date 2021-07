Bezos, missione compiuta: atterrata la capsula dopo il volo nello spazio. 'Il giorno più bello' (Di martedì 20 luglio 2021) È tornato a terra il miliardario visionario Jeff Bezos che oggi ha compiuto la prima missione spaziale con uomini a bordo con il New Sheppard della sua Blue Origin. La missione é riuscita e non è ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021) È tornato a terra il miliardario visionario Jeffche oggi ha compiuto la primaspaziale con uomini a bordo con il New Sheppard della sua Blue Origin. Laé riuscita e non è ...

