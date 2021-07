Bezos | completato il primo volo turistico nello spazio

(Di martedì 20 luglio 2021) Andata e ritorno nello spazio. Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, ha completato il suo viaggio supersonico di 11 minuti a bordo della capsula spaziale, New Shepard, realizzata dalla Blue Origin, la sua società privata. Insieme a Jeff Bezos c’erano il fratello Mark, Wally Funk, aviatrice 82enne, e un diciottenne neolaureato di nome Oliver Daemen, il primo cliente pagante, il cui padre, un investitore, ha acquistato il biglietto.

Advertising

VanityFairIt : Il fondatore di Amazon ha viaggiato per 11 minuti a bordo della capsula spaziale, New Shepard, con il fratello Mark… - TylerDu12296850 : RT @SkyTG24: Bezos nello spazio, missione compiuta: volo Blue Origin completato. LE FOTO - infoiteconomia : Bezos nello spazio, missione compiuta: volo Blue Origin completato. LE FOTO - franser_real : I primi turisti di Blue Origin nello spazio - SkyTG24 : Bezos nello spazio, missione compiuta: volo Blue Origin completato. LE FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Bezos completato

Il viaggio,con successo nella giornata di oggi, ha visto a fianco del magnate proprietario di Amazon il fratello minore, Mark. La società ha messo all'asta uno dei sei posti ...... che ha cosìcon successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio portando oltre il confine dell'atmosfera il patron Jeff, suo fratello Mark, l'82enne Wally Funk e il 18enne ...Attualmente non stiamo lavorando ad alcun ‘open issue’ e New Shepard è pronto a volare”, aveva dichiarato il direttore di volo di Blue Origin, Steve Lanius, durante l’ultima conferenza stampa. Jeff Be ...(Sky Tg24 ) Se ne è parlato anche su altri giornali Il passeggero d'onore è stato proprio Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo e il secondo imprenditore multimiliardario ad essere andato nello ...