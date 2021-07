Berrettini | “Ho pensato di andare a Tokyo anche rotto | ma non avrebbe avuto senso”

(Di martedì 20 luglio 2021) Matteo, tennista italiano, ha parlato a La Stampa in cui ha spiegato le sue condizioni che l’hanno portato al forfait in vista delle Olimpiadi. Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo hodi, ma non, non sarei riuscito a fare quello che volevo, cioè lottare per una medaglia. Inoltre rischiavo di peggiorare l’infortunio. Dopo lunghe riunioni con il team ho deciso di lasciar perdere. Fin da piccolo vivere nel villaggio olimpico a ...

"Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all'ultimo hodi andare a Tokyo anche 'rotto', ma non avrebbe avuto senso, non sarei riuscito a fare ... Matteo...Le parole diIntervistato ai microfoni de 'La Stampa',ha ammesso di aver ... Fino all'ultimo hodi andare a Tokyo anche rotto , ma non avrebbe avuto senso, non sarei ..."Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo ho pensato di andare a Tokyo anche 'rotto', ma non avrebbe avuto senso, non sarei riuscito a fare quello che volevo, ci ...errettini: 'Devastato dall'idea di non poter esserci'. 'Sono estremamente dispiaciuto di annunciare la mia cancellazione dalle Olimpiadi di Tokyo. Non potrò competere per alcune settimane e dovrò star ...