Berrettini | ' Ho pensato di andare a Tokyo anche rotto Ma non aveva senso'

morry74 : Matteo Berrettini: “Per un attimo ho pensato di andare ai Giochi rotto, ora vivere nel Villaggio resta il mio sogno… - globalistIT : - Ubitennis : Berrettini: 'Volevo Tokyo 2020, ho anche pensato di andarci rotto' (Semeraro) - HuffPostItalia : Berrettini: 'Ho pensato di andare a Tokio anche rotto. Ma non sarei riuscito a lottare per una medaglia' - JPCK72 : RT @abussola57: Berrettini devastato dal non essere alla Olimpiadi.. io schifato da tutte questo clamore per uno che ha pensato bene di emi… -

...all'ultimo hodi andare a Tokyo anche 'rotto', ma non avrebbe avuto senso, non sarei riuscito a fare quello che volevo, cioè lottare per una medaglia'. In un'intervista a La Stampa...Non ci haun attimo, ha sentito subito l'emozione di rappresentare l'Italia, così come non vede l'ora di giocare in Coppa Davis se avrà la sua occasione. E' molto attaccato a questi colori, ...Il tennista, fresco finalista di Wimbledon, si racconta in un'intervista a La Stampa. "Quando sono arrivato in campo a Wimbledon ho pensato di poter vincere. Ora sono più consapevole delle mie forze" ...Matteo Berrettini è tornato a parlare dopo l'infortunio che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo , al via dal 23 luglio.