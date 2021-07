Berrettini: "Ho pensato di andare a Tokio anche rotto. Ma non sarei riuscito a lottare per una medaglia" (Di martedì 20 luglio 2021) “Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo ho pensato di andare a Tokyo anche “rotto”, ma non avrebbe avuto senso, non sarei riuscito a fare quello che volevo, cioè lottare per una medaglia”. Matteo Berrettini non nasconde la sua delusione. Fresco finalista di Wimbledon, il tennista 25 enne ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi per un infortunio rimediato proprio a Londra. In un’intervista a La Stampa Berrettini racconta la delusione per la mancata partecipazione ai giochi di Tokyo, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) “Era un appuntamento che aspettavo da due anni, visto il rinvio. Fino all’ultimo hodia Tokyo”, ma non avrebbe avuto senso, nona fare quello che volevo, cioèper una”. Matteonon nasconde la sua delusione. Fresco finalista di Wimbledon, il tennista 25 enne ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi per un infortunio rimediato proprio a Londra. In un’intervista a La Stamparacconta la delusione per la mancata partecipazione ai giochi di Tokyo, ma ...

Advertising

Ubitennis : Berrettini: 'Volevo Tokyo 2020, ho anche pensato di andarci rotto' (Semeraro) - HuffPostItalia : Berrettini: 'Ho pensato di andare a Tokio anche rotto. Ma non sarei riuscito a lottare per una medaglia' - JPCK72 : RT @abussola57: Berrettini devastato dal non essere alla Olimpiadi.. io schifato da tutte questo clamore per uno che ha pensato bene di emi… - abussola57 : Berrettini devastato dal non essere alla Olimpiadi.. io schifato da tutte questo clamore per uno che ha pensato ben… - faberskj : RT @Daniserv: @faberskj È la stessa cosa che ho pensato mentre la mamma di Berrettini riprendeva il figlio! Ma goditi il momento! -