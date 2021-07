Bernardeschi riceve l’alta benemerenza civica di Carrara: “Decisivo a Euro 2020, dà prestigio alla città” (Di martedì 20 luglio 2021) Federico Bernardeschi ha ricevuto l’alta benemerenza civica da parte del comune di Carrara, che lo vuole premiare per aver dato lustro alla città segnando agli Europei vinti dall’Italia due rigori decisivi. La consegna avverrà il 23 luglio in assenza di pubblico per evitare inutili assembramenti: “Partendo dai settori giovanili delle società carraresi, si è allenato e formato in prestigiosi club italiani distinguendosi nelle massime competizioni a livello mondiale. Ha contribuito alla vittoria del titolo ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Federicoha ricevutoda parte del comune di, che lo vuole premiare per aver dato lustrosegnando aglipei vinti dall’Italia due rigori decisivi. La consegna avverrà il 23 luglio in assenza di pubblico per evitare inutili assembramenti: “Partendo dai settori giovanili delle società carraresi, si è allenato e formato insi club italiani distinguendosi nelle massime competizioni a livello mondiale. Ha contribuitovittoria del titolo ...

