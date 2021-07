Benzina | prezzi salgono ancora | media a 1 | 655 euro al litro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benzina prezzi

Salgono ancora idella. La media nazionale sul self service rilevata dal ministero dello Sviluppo economico nella settimana appena trascorsa è di 1,655 euro al litro (5,66 centesimi in più rispetto al ...Per quanto riguarda iper il mercato italiano , si parte da 66.293 euro. Vediamo tutte le ... MOTORE E PRESTAZIONI Per il momento, sono disponibili solamente propulsori asenza alcun tipo ...Salasso in vista alla pompa di benzina per chi va in ferie: i grandi marchi del settore praticano prezzi molto elevati, sostiene il Blick ...Salgono ancora i prezzi della benzina. La media nazionale sul self service rilevata dal ministero dello Sviluppo economico nella settimana appena trascorsa è di 1,655 euro al litro (5,66 centesimi in ...