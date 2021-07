Beni confiscati, Torre Annunziata: Palazzo Fienga da roccaforte criminale a polo della legalità (Di martedì 20 luglio 2021) Da roccaforte criminale confiscata a centro polifunzionale per la sicurezza con spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi: sarà questa la ‘nuova’ vita di Palazzo Fienga a Torre Annunziata (Napoli), che diventerà un polo operativo per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di opere di ristrutturazione e adeguamento. Questo grazie all’accordo firmato dall’Agenzia per la coesione territoriale, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021) Daconfiscata a centro polifunzionale per la sicurezza con spazi da destinare a parco pubblico e parcheggi: sarà questa la ‘nuova’ vita di(Napoli), che diventerà unoperativo per il presidio del territorio attraverso la realizzazione di opere di ristrutturazione e adeguamento. Questo grazie all’accordo firmato dall’Agenzia per la coesione territoriale, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione deisequestrati ealla criminalità organizzata e ...

