Belen Rodriguez posta una foto di Antonino Spinalbese prima del parto (Di martedì 20 luglio 2021) A pochissimi giorni, dalla nascita della sua secondogenita, Luna Mari’, Belen Rodriguez, dopo aver postato delle tenere immagini della neonata, ha pubblicato, un curioso scatto di Antonino Spinalbese, il suo compagno. Belen con la figlia Luna Mari’La foto postata da Belen, ritrae il suo compagno, in una posa pensierosa, poco prima del parto, segno di una normalità, che è piaciuta ai fan della coppia. La nascita della piccola Luna Mari’, è avvenuta il 12 luglio, presso l’ospedale di Padova, che vanta un ... Leggi su formatonews (Di martedì 20 luglio 2021) A pochissimi giorni, dalla nascita della sua secondogenita, Luna Mari’,, dopo averto delle tenere immagini della neonata, ha pubblicato, un curioso scatto di, il suo compagno.con la figlia Luna Mari’Lata da, ritrae il suo compagno, in una posa pensierosa, pocodel, segno di una normalità, che è piaciuta ai fan della coppia. La nascita della piccola Luna Mari’, è avvenuta il 12 luglio, presso l’ospedale di Padova, che vanta un ...

Advertising

fanpage : Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di #Tusiquevales - AgoCannella : @napoliforever89 @famigliasimpson @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @OltreTv @Federic01996 @MiChiamoFranco… - FabioTraversa : RT @bubinoblog: 'Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a regist… - Nicholas_Dls : Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a… - bubinoblog : 'Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita… -