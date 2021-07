Belen Rodriguez non si sente bene durante le registrazioni di Tu Si Que Vales: “ci ho provato, ma non sono riuscita, ho fatto tre flebo” (Di martedì 20 luglio 2021) In questi giorni agli Studi Elios in Via Tiburtina si sta procedendo con le registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales, che andrà in onda a partire da settembre su Canale 5. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, affiancata dalla giuria popolare capitana da Sabrina Ferilli. Alla conduzione invece troviamo Alessio Sakara, Martìn Castrogiovanni e Belen Rodriguez. La showgirl, pochi giorni fa, ha dato alla luce la piccola Luna Marì, avuta insieme al compagno Antonino Spinalbese. Belen, dopo qualche giorno di pausa, ha ripreso subito gli ... Leggi su trashblog (Di martedì 20 luglio 2021) In questi giorni agli Studi Elios in Via Tiburtina si sta procedendo con ledella nuova edizione di Tu Si Que, che andrà in onda a partire da settembre su Canale 5. Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, affiancata dalla giuria popolare capitana da Sabrina Ferilli. Alla conduzione invece troviamo Alessio Sakara, Martìn Castrogiovanni e. La showgirl, pochi giorni fa, ha dato alla luce la piccola Luna Marì, avuta insieme al compagno Antonino Spinalbese., dopo qualche giorno di pausa, ha ripreso subito gli ...

