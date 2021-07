Belen Rodriguez ha un malore durante le registrazioni di Tu si que vales (Di martedì 20 luglio 2021) Il malore di Belen Rodriguez La showgirl ha da pochi giorni partorito la figlia Luna Marì. Nonostante questo, però, ha voluto quasi subito tornare al lavoro. Le registrazioni di Tu si que vales, infatti, sono già iniziate e lei non è potuta essere presente per la prima puntata. In studio, infatti, quando andrà in onda L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 20 luglio 2021) IldiLa showgirl ha da pochi giorni partorito la figlia Luna Marì. Nonostante questo, però, ha voluto quasi subito tornare al lavoro. Ledi Tu si que, infatti, sono già iniziate e lei non è potuta essere presente per la prima puntata. In studio, infatti, quando andrà in onda L'articolo proviene da Novella 2000.

GiovanniBussett : RT @fanpage: Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di #Tusiquevales - fanpage : Malore per Belen Rodriguez, costretta a interrompere le riprese di #Tusiquevales - AgoCannella : @napoliforever89 @famigliasimpson @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @OltreTv @Federic01996 @MiChiamoFranco… - FabioTraversa : RT @bubinoblog: 'Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a regist… - Nicholas_Dls : Sono appena tornata in hotel. Non sono stata bene, tre flebo, ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a… -