Beautiful anticipazioni: Sally nasconde Flo, che succederà? (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa ne sarà di Flo? La ragazza ha sbagliato a pensare che raccontando la verità a Sally, la Spectra avrebbe cambiato idea, scusandosi per tutto quello che ha fatto. Mai avrebbe immaginato questo finale e invece, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, siamo solo all’inizio di una nuova story line che ci terrà compagnia per qualche giorno anche in estate! Iniziamo quindi con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 21 luglio 2021. Come avrete capito, Sally non ha nessuna intenzione di aiutare Flo e lasciarla andare a raccontare tutto a Wyatt. La Spectra ha una sola missione: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 luglio 2021) Che cosa ne sarà di Flo? La ragazza ha sbagliato a pensare che raccontando la verità a, la Spectra avrebbe cambiato idea, scusandosi per tutto quello che ha fatto. Mai avrebbe immaginato questo finale e invece, come vedremo nelle prossime puntate di, siamo solo all’inizio di una nuova story line che ci terrà compagnia per qualche giorno anche in estate! Iniziamo quindi con lediper la puntata di domani, 21 luglio 2021. Come avrete capito,non ha nessuna intenzione di aiutare Flo e lasciarla andare a raccontare tutto a Wyatt. La Spectra ha una sola missione: ...

Advertising

zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 19-23 luglio 2021: Salih uccide Madre Belkis - #Brave #Beautiful #anticipazioni - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur smascherato dalla madre. Tahsin scopre tutto! - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, dal 19 al 23 luglio: una notizia sconvolgente - infoitcultura : Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Cesur sarà in grave pericolo di vita - infoitcultura : Brave and Beautiful, anticipazioni turche: Cesur nei guai a causa della madre -