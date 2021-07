Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2021 | La Escobar colpisce Flo alla testa | sotto lo sguardo scioccato di Sally!

Leggi su comingsoon

(Di martedì 20 luglio 2021) Scopriamo insieme lee la Trama didel 21. Nella Puntata in onda su Canale 5, Pennyè intervenuta giusto in tempo per fermare Flo. Un colpo ine la Fulton è a terra svenuta. Cosa decideranno di fare ora le due complici?