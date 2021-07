Beatrice Vendramin | chi è la fidanzata di Fred De Palma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 luglio 2021), lei è la ragazza che ha rubato il cuore a uno dei king delle hit estive e ora è ladiDe, il cantante che negli ultimi anni ci ha fatto ballare e cantare a squarcia gola grazie a pezzi super cool come Paloma (in coppia con Anitta) e Una Volta Ancora (feat. Ana Mena). Nata a Carimate (in Brianza) il 15 giugno 2000 sotto il segno zodiacale dei Gemelli,, età 21 anni, ha frequentato il liceo linguistico a Como ed è una attrice, cantante e modella made in Italy ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento ...