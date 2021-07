Beatrice Valli, polemica dopo la segnalazione di Deianira: “La Valli non di smentisce mai” (Di martedì 20 luglio 2021) È tornata nuovamente al centro della polemica Beatrice Valli, ex volto noto di Uomini e Donne. Da quanto trapelato dalle segnalazioni giunte a Deianira Marzano, ancora una volta non sono piaciute alcune dichiarazioni dell’influencer. “Non si smentisce mai” – dopo la nascita della loro figlia, Beatrice e Marco Fantini sono pronti a dedicarsi finalmente alle tante L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 luglio 2021) È tornata nuovamente al centro della, ex volto noto di Uomini e Donne. Da quanto trapelato dalle segnalazioni giunte aMarzano, ancora una volta non sono piaciute alcune dichiarazioni dell’influencer. “Non simai” –la nascita della loro figlia,e Marco Fantini sono pronti a dedicarsi finalmente alle tante L'articolo

Advertising

perchenonapoli : ma in una foto è Beatrice Valli non è lei sto piangendo - acercategomez : @MIMANDIFUORI beatrice valli SOFFOCO - emmec_ : beatrice valli trovandosi in mezzo a tutto ciò surreale un cinema gratuito - 4dderaII : @MIMANDIFUORI io sto piangendo per beatrice valli buttata lì ti prego - karmadille : @MIMANDIFUORI CI HAI MESSO BEATRICE VALLI MI SENTO MALAE HAHABABABA -