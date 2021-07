Bassetti: “Chi mette in dubbio vaccini, mette in dubbio esistenza Stato” (Di martedì 20 luglio 2021) “Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato”. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Italia. “Se non vacciniamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata”, afferma. “Non avrei voluto assistere proprio oggi, in un momento di stasi della campagna vaccinale, ad una battaglia politica sui vaccini. Chi oggi ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) “Chi oggiininl’stessa dello”. Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Italia. “Se nonamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata”, afferma. “Non avrei voluto assistere proprio oggi, in un momento di stasi della campagna vaccinale, ad una battaglia politica sui. Chi oggi ...

Advertising

La7tv : #inonda Matteo Bassetti contro le parole di Matteo Salvini: 'Dire che chi ha meno di 40 anni non deve vaccinarsi è… - Adnkronos : #Bassetti: “Chi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio lo Stato”. - GiovanniBussett : RT @Adnkronos: #Bassetti: “Chi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio lo Stato”. - guig73 : RT @MT_Meli_: Bassetti: “Chi mette in dubbio il vaccino mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato”. Una frase priva di qualsivoglia s… - Massimo10489625 : ???? #SanaInformazione #CORONAVIRUS #VACCINAZIONE BASSETTI: “CHI METTE IN DUBBIO VACCINI, METTE IN DUBBIO ESISTENZA… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Chi Bassetti: "Chi mette in dubbio vaccini, mette in dubbio esistenza Stato" "Se non vacciniamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata "Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l'esistenza stessa dello Stato". Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Italia.

La voce della Politica Bolognetti: Venerdì, 23 luglio, 'azione dimostrativa' a Potenza ... il mio regno per una dose :) In un clima in cui chi ha fatto la prima dose di Pfizer cammina sulle acque e pensa di essere entrato a far parte del popolo eletto ed è pronto a seguire Mosè Bassetti ...

Bassetti: "Chi mette in dubbio vaccini, mette in dubbio esistenza Stato" Adnkronos Bassetti: “Chi mette in dubbio vaccini, mette in dubbio esistenza Stato” “Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato”. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Itali ...

Bassetti “No vaccini ad under 40? Eresia”/ “Giovani rischiano di diventare serbatoio” Il professor Matteo Bassetti, in collegamento con In Onda, ha detto la sua sul vaccino agli Under-40: ecco le sue dichiarazioni a In Onda ...

"Se non vacciniamo oggi, non saremo in grado di affrontare la quarta ondata "oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l'esistenza stessa dello Stato". Matteo, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Italia.... il mio regno per una dose :) In un clima in cuiha fatto la prima dose di Pfizer cammina sulle acque e pensa di essere entrato a far parte del popolo eletto ed è pronto a seguire Mosè...“Chi oggi mette in dubbio i vaccini mette in dubbio l’esistenza stessa dello Stato”. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, si esprime così a Stasera Itali ...Il professor Matteo Bassetti, in collegamento con In Onda, ha detto la sua sul vaccino agli Under-40: ecco le sue dichiarazioni a In Onda ...