Bassam Tariq è il regista del nuovo film su Blade (Di martedì 20 luglio 2021) Pare che ci siano voluti parecchi mesi e altrettanti colloqui con diversi registi. E adesso, finalmente, il nuovo film Marvel dedicato a Blade ha trovato chi lo dirigerà: Bassam Tariq, giovane americano di origini pachistane che si è fatto notare l’anno scorso con Mogul Mowgli. Sarà lui, dunque, a riportare sul grande schermo il personaggio dell’ibrido vampiro, che questa volta avrà l’aspetto del premio Oscar Mahershala Ali. La sceneggiatura porterà lòa firma di Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Run e Hunters); fra i produttori comparirà lo stesso boss di Marvel Studios, Kevin Feige. Blade è ... Leggi su wired (Di martedì 20 luglio 2021) Pare che ci siano voluti parecchi mesi e altrettanti colloqui con diversi registi. E adesso, finalmente, ilMarvel dedicato aha trovato chi lo dirigerà:, giovane americano di origini pachistane che si è fatto notare l’anno scorso con Mogul Mowgli. Sarà lui, dunque, a riportare sul grande schermo il personaggio dell’ibrido vampiro, che questa volta avrà l’aspetto del premio Oscar Mahershala Ali. La sceneggiatura porterà lòa firma di Stacy Osei-Kuffour (Watchmen, Run e Hunters); fra i produttori comparirà lo stesso boss di Marvel Studios, Kevin Feige.è ...

Advertising

cineblogit : Blade: il reboot Marvel sarà diretto da Bassam Tariq - Ash71Pietro : Blade: il reboot Marvel sarà diretto da Bassam Tariq - glooit : Blade: Bassam Tariq in trattative per dirigere il film Marvel leggi su Gloo - UniMoviesBlog : #BassamTariq in trattative per riavviare #Blade per i Marvel Studios - 3cinematographe : La #Marvel ha ingaggiato Bassam Tariq per dirigere Blade e Mahershala Ali come attore principale. -