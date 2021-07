Basket, Olimpiadi Tokyo: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, programma, tv, date (Di martedì 20 luglio 2021) Germania, Australia, Nigeria. Una sequenza che gli appassionati hanno già in mente, a memoria, da tempo: sono le tre squadre che l’Italia affronterà alle ormai prossime Olimpiadi di Tokyo. Esordio azzurro domenica 25, poi mercoledì 28 e sabato 31 le altre due partite. Quello con la Germania è uno scontro che per l’Italia è diventato storico negli anni, con tante emozioni su un fronte e sull’altro. Meno frequente il confronto con l’Australia, anche se viene conservata la beffa di Sydney 2000, quando gli azzurri si fermarono, di fatto, a un Andrew Gaze dalla semifinale. La Nigeria non è il nome nuovo del Basket africano, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Germania, Australia, Nigeria. Una sequenza che gli appassionati hanno già in mente, a memoria, da tempo: sono le tre squadre che l’Italia affronterà alle ormai prossimedi. Esordio azzurro domenica 25, poi mercoledì 28 e sabato 31 le altre due. Quello con la Germania è uno scontro che per l’Italia è diventato storico negli anni, con tante emozioni su un fronte e sull’altro. Meno frequente il confronto con l’Australia, anche se viene conservata la beffa di Sydney 2000, quando gli azzurri si fermarono, di fatto, a un Andrew Gaze dalla semifinale. La Nigeria non è il nome nuovo delafricano, ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Olimpiadi Tokyo 2021, positivo giornalista italiano: era sul volo con gli atleti azzurri di nuoto, tuffi, basket e… - zazoomblog : Basket la Nigeria sceglie i 12 giocatori per le Olimpiadi. Ci sono 8 NBA avversari dell’Italia - #Basket #Nigeria… - mariot_22 : Tokyo 2020, giornalista positivo al Covid sull’aereo dell’Italia di Basket: che succede ora? - dlawyers : RT @Alitalia: Prima volta alle Olimpiadi per Giulia Rulli. ?? Cestista del basket 3x3 è pronta a partire con l' @ItaliaTeam_it per Tokyo 202… - iloveshirbert : RT @_gryffindorteam: - La Nazionale Italiana di basket si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo dopo 17 anni -