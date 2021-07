Basket, Olimpiadi Tokyo: i convocati degli Stati Uniti. Basta Kevin Durant per considerarlo un Dream Team? (Di martedì 20 luglio 2021) Si avvicinano sempre più le Olimpiadi di Tokyo 2021 e si avvicina sempre di più la prima palla a due del torneo di Basket maschile. E la grande attesa è, come ogni quattro anni, attorno al Team USA, con gli americani favoriti per la vittoria finale. Ma quello che arriva in Giappone è un Dream Team e la presenza di Kevin Durant sarà decisiva? La prima domanda è la più complessa. Sicuramente paragonato al primo Dream Team, quello allenato da Popovich è un gruppo con meno nomi stratosferici, ma sicuramente è un gruppo di ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Si avvicinano sempre più ledi2021 e si avvicina sempre di più la prima palla a due del torneo dimaschile. E la grande attesa è, come ogni quattro anni, attorno alUSA, con gli americani favoriti per la vittoria finale. Ma quello che arriva in Giappone è une la presenza disarà decisiva? La prima domanda è la più complessa. Sicuramente paragonato al primo, quello allenato da Popovich è un gruppo con meno nomi stratosferici, ma sicuramente è un gruppo di ...

