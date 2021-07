Basket: Italia, rimonta e vittoria sulla Repubblica Ceca nella prima degli European Challengers Under 20 2021 (Di martedì 20 luglio 2021) Sono iniziate quest’oggi le partite degli European Challengers Under 20 maschili, una versione differente degli Europei che, però, non assegna titoli in quanto ci sono differenti sedi di gara e non viene effettuata un’assegnazione vera e propria del titolo continentale. L’Italia, inserita nel raggruppamento che si gioca a Brno, ha subito affrontato i padroni di casa della Repubblica Ceca, battendoli in rimonta per 66-63. Molto importanti sono state le prove di quattro giocatori: Matteo Spagnolo (9 punti, 6 rimbalzi, 6 assist), Davide ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Sono iniziate quest’oggi le partite20 maschili, una versione differenteEuropei che, però, non assegna titoli in quanto ci sono differenti sedi di gara e non viene effettuata un’assegnazione vera e propria del titolo continentale. L’, inserita nel raggruppamento che si gioca a Brno, ha subito affrontato i padroni di casa della, battendoli inper 66-63. Molto importanti sono state le prove di quattro giocatori: Matteo Spagnolo (9 punti, 6 rimbalzi, 6 assist), Davide ...

