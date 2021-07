Baseball, Olimpiadi Tokyo: positivi due giocatori del Messico (Di martedì 20 luglio 2021) Si allunga l’elenco degli atleti olimpici positivi al Covid-19. Dopo la ginnasta americana Kara Eaker e un giocatore di beach volley ceco, è arrivata la notizia che anche Hector Velazquez e Sammy Solis, membri della squadra messicana di Baseball, non hanno superato i consueti controlli. Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, la federazione messicana ha comunicato che i due giocatori sono risultati positivi al test per il COVID-19 effettuato il 18 luglio e che sono già stati isolati. Anche tutto il Messico (giocatori e membri dello staff) sono attualmente in isolamento e attendono i ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Si allunga l’elenco degli atleti olimpicial Covid-19. Dopo la ginnasta americana Kara Eaker e un giocatore di beach volley ceco, è arrivata la notizia che anche Hector Velazquez e Sammy Solis, membri della squadra messicana di, non hanno superato i consueti controlli. Come riporta l’agenzia di stampa Reuters, la federazione messicana ha comunicato che i duesono risultatial test per il COVID-19 effettuato il 18 luglio e che sono già stati isolati. Anche tutto ile membri dello staff) sono attualmente in isolamento e attendono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Baseball Olimpiadi Olimpiadi Tokyo, il Giappone non vuole fallire sul diamante La formula del torneo di baseball delle Olimpiadi di Tokyo è piuttosto complicata (si parte con le sei squadre inserite in due gironi da tre) ma, alla fine, dovrebbero emergere i reali valori in campo . A Tokyo, va ricordato, ...

Tokyo 2020: dove vedere le Olimpiadi in tv e in streaming Tornano baseball e softball fra le discipline delle Olimpiadi . Gli orari sono complessi. Fra Italia e Giappone ci sono 7 ore di fuso orario. Le competizioni partono dalla mezzanotte italiana per ...

Baseball, Olimpiadi Tokyo: le favorite e la formula del torneo. Giappone in pole per l'oro OA Sport Baseball, Olimpiadi Tokyo: positivi due giocatori del Messico Si allunga l'elenco degli atleti olimpici positivi al Covid-19. Dopo la ginnasta americana Kara Eaker e un giocatore di beach volley ceco, è arrivata la notizia che anche Hector Velazquez e Sammy Soli ...

Tokyo 2020, softball: Italia pronta al debutto nel ricordo di Enrico Obletter Tokyo 2020, softball: Azzurre pronte al debutto nel ricordo di Enrico Obletter, con la capitana Piancastelli ai Giochi 21 anni dopo la mamma.

