Baseball, Europei: lista finaliste completata, si partirà il 12 settembre con Italia-Grecia (Di martedì 20 luglio 2021) E’ stata completata la lista delle nazioni partecipanti ai prossimi Europei di Baseball che si terranno in Piemonte, ad Avigliana, Settimo e Torino dal 12 al 19 settembre, con la qualificazione di Grecia, Slovenia, Russia e Ucraina. L’Italia debutterà il 12 settembre a Settimo, alle ore 15, contro a Grecia. Inoltre, sono stati proclamati i vincitori del contest di design per le etichette della serie speciale di vini dell’azienda Me’ttola, sponsor della manifestazione. Primo posto per la designer Beatrice Dogliani, premiata durante la ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) E’ stataladelle nazioni partecipanti ai prossimidiche si terranno in Piemonte, ad Avigliana, Settimo e Torino dal 12 al 19, con la qualificazione di, Slovenia, Russia e Ucraina. L’debutterà il 12a Settimo, alle ore 15, contro a. Inoltre, sono stati proclamati i vincitori del contest di design per le etichette della serie speciale di vini dell’azienda Me’ttola, sponsor della manifestazione. Primo posto per la designer Beatrice Dogliani, premiata durante la ...

La multiutility Iren golden sponsor degli Europei di baseball in Piemonte La Fibs ha un nuovo compagno di viaggio nell’organizzazione del 36° Europeo seniores di baseball, Piemonte 2021: Iren, una delle più importanti e dinamiche multiutilty del panorama italiano. Iren, gol ...

