Bari, rimborso per pazienti morti polemica tra medici di base Asl della Puglia (Di martedì 20 luglio 2021) Bari - Centinaia di pazienti sarebbero rimasti iscritti nelle liste dei medici di famiglia, ma in realtà, nel frattempo, sarebbero morti o trasferiti altrove. La Regione Puglia avrebbe continuato a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021)- Centinaia disarebbero rimasti iscritti nelle liste deidi famiglia, ma in realtà, nel frattempo, sarebberoo trasferiti altrove. La Regioneavrebbe continuato a ...

Advertising

zazoomblog : Bari rimborso per pazienti morti polemica tra medici di base Asl della Puglia - #rimborso #pazienti #morti… - LaGazzettaWeb : Bari, rimborso per pazienti morti polemica tra medici di base Asl della Puglia - _aange__ : Qualcuno ha già ricevuto il rimborso per bari? - giov07841 : @MarroneEmma buongiorno, perdona il disturbo, puoi aiutarmi ad avere il rimborso per i biglietti del tuo concerto a… -