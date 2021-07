Baresi su De Ligt | “Le critiche di Van Basten? Lo voleva stimolare” | News

(Di martedì 20 luglio 2021) Franco, vice presidente ed ex capitano del Milan, ha parlato delledi Vannei confronti dello juventino De

Advertising

infoitsport : Franco Baresi elogia De Ligt: “è giovane ed ha grandi potenzialità” - CalcioPillole : Franco Baresi elogia De Ligt: “è giovane ed ha grandi potenzialità” - sportli26181512 : Van Basten e le critiche a De Ligt, l’opinione di Baresi: 'Voleva stimolarlo': Intervistato da Tuttosport, Franco B… - junews24com : Baresi rassicura la Juventus: «È un giocatore con grandi potenzialità» - - notizie_milan : Baresi “difende” De Ligt: “De Ligt è giovanissimo, ha tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Baresi Ligt

... intervistato da Tuttosport, ha parlato di Matthijs De, giunto alla terza stagione in bianconero Intervistato da Tuttosport, Francoha espresso il suo parere su Matthijs de, ...De, ecco il parere di Fabio Capello e FrancoFabio Capello non è stato un difensore (era uno straordinario centrocampista), ma da tecnico ha allenato alcuni dei più grandi difensori ...Dopo le parole di fiele di Marco Van Basten , è l’ex difensore del Milan Franco Baresi ad elogiare lo stopper della Juventus Matthijs De Ligt, tramite le colonne del quotidiano “Tuttosport”:”De Ligt è ...L’ex capitano del Milan, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Matthijs De Ligt, giunto alla terza stagione in bianconero Intervistato da Tuttosport, Franco Baresi ha espresso il suo parere su Mat ...