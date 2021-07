Baresi | «Juve tranquilla | De Ligt ha grandi potenzialità»

(Di martedì 20 luglio 2021) L’ex capitano del Milan, intervistato da Tuttosport, ha parlato di Matthijs De, giunto alla terza stagione in bianconero Intervistato da Tuttosport, Francoha espresso il suo parere su Matthijs de, difensore della. L’ex capitano del Milan ha speso parole d’elogio per il numero 4 olandese, che riportiamo qui di seguito: «Deè giovanissimo, ha… Ha già giocato competizioni importanti: ha tutto. Forza, personalità, velocità, fisico. Magari deve essere bravo a pensare un po’ di più e ad andare meno di istinto: ma da ...

Franco Baresi, bandiera del Milan, ha rilasciato un'intervista, parlando così del giocatore della Juventus. Le dichiarazioni Intervistato da Tuttosport, Franco Baresi ha espresso il suo parere su Matt ...