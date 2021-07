Bando per borse di studio in favore di orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (Di martedì 20 luglio 2021) L’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Marino promuove un Bando del Ministero degli Interni per l’assegnazione di borse di studio per gli anni 2020 e 2021 a favore degli orfani di crimini domestici e reati di genere e a favore delle loro famiglie affidatarie. Questa è solo una delle misure di sostegno previste dal decreto n. 71 del 21 maggio 2020, in cui viene pubblicato il regolamento. Il 19 Maggio 2021 il Comitato di Solidarietà in base ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 luglio 2021) L’AssessoratoPolitiche Sociali del comune di Marino promuove undel Ministero degli Interni per l’assegnazione didiper gli anni 2020 e 2021 adeglididie adelle loro. Questa è solo una delle misure di sostegno previste dal decreto n. 71 del 21 maggio 2020, in cui viene pubblicato il regolamento. Il 19 Maggio 2021 il Comitato di Solidarietà in base ...

