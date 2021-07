Baby Shark: Nickelodeon annuncia la produzione del film animato (Di martedì 20 luglio 2021) Nickelodeon ha annunciato la produzione del film animato Baby Shark, ispirato alla popolare canzone per bambini. Baby Shark diventerà un film animato prodotto da Nickelodeon, che ha già realizzato una serie ispirata alla popolare canzone per bambini. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e potrà contare sulla collaborazione di SmartStudy, la società proprietaria di Pinkfong che ha lanciato il brano musicale. Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation, ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021)hato ladel, ispirato alla popolare canzone per bambini.diventerà unprodotto da, che ha già realizzato una serie ispirata alla popolare canzone per bambini. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e potrà contare sulla collaborazione di SmartStudy, la società proprietaria di Pinkfong che ha lanciato il brano musicale. Ramsey Naito, presidente diAnimation, ha ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Baby Shark: Nickelodeon annuncia la produzione del film animato - annalisazottig : Fantastico il bagnino della piscina che, invece di controllare che la gente non affoghi, si mette a guardare le ani… - novati_paola : @Lunetta_abyss Pulcino Pio.. Baby shark ??la canto e la ballo con i miei nipotini - alnomepensodopo : @mancopenientee Mah sarà che baby shark non avendo figli/bimbi piccoli di parenti non l'ho vissuta, ma ho vissuto l… - facu7Belo : @romiprz7 Baby shark tututtututu -