Aumento degli irregolari e dei morti sul lavoro: i drammatici dati dell’Inail (Di martedì 20 luglio 2021) Dal punto di vista lavorativo l’Italia è sempre stata in una situazione quantomeno instabile, soprattutto dal punto di vista del lavoro giovanile non ha mai presentato dati esaltanti (secondo gli ultimi dati presentati dall’Ocse il dato è salito da un livello già molto alto di 28,7%, raggiungendo il 33,8% nel gennaio 2021), così anche dal lato dell’elevato numero di disoccupati. Quello che è emerso dall’ultima rivelazione dell’Inail (basata sui dati del 2020) è che questa crisi sembra non voler cessare. LEGGI ANCHE => Allarme lavoro in Italia. L’Istat: da inizio ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 luglio 2021) Dal punto di vista lavorativo l’Italia è sempre stata in una situazione quantomeno instabile, soprattutto dal punto di vista delgiovanile non ha mai presentatoesaltanti (secondo gli ultimipresentati dall’Ocse il dato è salito da un livello già molto alto di 28,7%, raggiungendo il 33,8% nel gennaio 2021), così anche dal lato dell’elevato numero di disoccupati. Quello che è emerso dall’ultima rivelazione(basata suidel 2020) è che questa crisi sembra non voler cessare. LEGGI ANCHE => Allarmein Italia. L’Istat: da inizio ...

Advertising

Tg3web : Nuovo balzo del tasso di positività, ricoveri in aumento. Lo stato della campagna di vaccinazione. Oltre il 50 per… - Ruffino_Lorenzo : In alcune regioni (Sardegna e Veneto) si inizia anche a vedere l'aumento degli ingressi in terapia intensiva, seppu… - lifestyleblogit : Aumento degli sprechi con la pandemia per un quarto dei produttori agroalimentari Made in Italy - - mrcllznn : RT @mrcllznn: La variante Delta è ora il ceppo dominante in tutto il mondo e questo ha portato a un aumento dei casi di coronavirus in Asia… - albertopolin : Ieri il dollaro canadese si è indebolito al minimo di cinque mesi contro la sua controparte statunitense, poiché l'… -