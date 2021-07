Atp Umago 2021, Cecchinato passeggia su Bedene e avanza al secondo turno (Di martedì 20 luglio 2021) Marco Cecchinato vince agevolmente contro Aljaz Bedene al primo turno del torneo Atp di Umago 2021 col punteggio di 6-1 6-4 e avanza al secondo dove affronterà Dzhumur. Il palermitano chiude in appena venticinque minuti il primo set sul 6-1 contro lo sloveno in grandissima difficoltà, si riprende leggermente il 58 al mondo nel secondo set, ma nel momento clou l’azzurro trova il break risolutore che vale poi il 6-4. Dopo i primi sette incroci in cui, incredibilmente, aveva sempre vinto Bedene, Cecchinato si prende così la ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) Marcovince agevolmente contro Aljazal primodel torneo Atp dicol punteggio di 6-1 6-4 ealdove affronterà Dzhumur. Il palermitano chiude in appena venticinque minuti il primo set sul 6-1 contro lo sloveno in grandissima difficoltà, si riprende leggermente il 58 al mondo nelset, ma nel momento clou l’azzurro trova il break risolutore che vale poi il 6-4. Dopo i primi sette incroci in cui, incredibilmente, aveva sempre vintosi prende così la ...

