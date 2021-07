Atletica, Usain Bolt: “Le scarpe di nuova generazione stanno dando un vantaggio sleale agli atleti, è ridicolo” (Di martedì 20 luglio 2021) Usain Bolt non ci sta! Il fuoriclasse giamaicano, infatti, dice la sua a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Tokyo, e lo fa con forza, riguardo i progressi nella tecnologia dei chiodi delle scarpe da atletica di nuova generazione, che stanno portando gli atleti a prestazioni notevoli e, di conseguenza, potrebbero aiutare a cancellare i suoi record mondiali che apparivano inavvicinabili fino a poco tempo fa. Secondo l’otto volte campione olimpico la situazione è chiara: “Queste innovazioni sono ridicole – spiega al The Guardian – Le ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021)non ci sta! Il fuoriclasse giamaicano, infatti, dice la sua a pochi giorni dal via delle Olimpiadi di Tokyo, e lo fa con forza, riguardo i progressi nella tecnologia dei chiodi delledadi, cheportando glia prestazioni notevoli e, di conseguenza, potrebbero aiutare a cancellare i suoi record mondiali che apparivano inavvicinabili fino a poco tempo fa. Secondo l’otto volte campione olimpico la situazione è chiara: “Queste innovazioni sono ridicole – spiega al The Guardian – Le ...

