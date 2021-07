Atletica, Bolt contro le super scarpe: “E’ ridicolo e ingiusto, non si battono così i record” (Di martedì 20 luglio 2021) “Quando hanno cominciato a parlarmi di questa roba non pensavo che l’avrebbero fatto sul serio e ora hanno aggiustato perfino i chiodi per dare vantaggio agli atleti permettendo loro di correre più veloci”. Inizia così una lunga invettiva di Usain Bolt, leggenda dell’Atletica leggera adesso ormai “in pensione” dopo svariati record e ori olimpici. Il giamaicano ce l’ha con le nuove scarpe in carbonio che permettono agli atleti di andare più veloci rispetto alla sua epoca: “E’ strano e ingiusto per molti atleti perché so che in passato molte aziende hanno provato a introdurre novità e chi ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Quando hanno cominciato a parlarmi di questa roba non pensavo che l’avrebbero fatto sul serio e ora hanno aggiustato perfino i chiodi per dare vantaggio agli atleti permettendo loro di correre più veloci”. Iniziauna lunga invettiva di Usain, leggenda dell’leggera adesso ormai “in pensione” dopo svariatie ori olimpici. Il giamaicano ce l’ha con le nuovein carbonio che permettono agli atleti di andare più veloci rispetto alla sua epoca: “E’ strano eper molti atleti perché so che in passato molte aziende hanno provato a introdurre novità e chi ...

