Atalanta, presentate le maglie 2021/22 (Di martedì 20 luglio 2021) BERGAMO - La striscia nera centrale con lo stemma societario e la bordatura giallo - oro : è questa la principale novità della prima divisa dell' Atalanta , presentata insieme alle altre due e a ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 luglio 2021) BERGAMO - La striscia nera centrale con lo stemma societario e la bordatura giallo - oro : è questa la principale novità della prima divisa dell', presentata insieme alle altre due e a ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, presentate le maglie 2021/22: Novità per la divisa home disegnata da Joma: dettagli in oro. La seconda sa… - sportface2016 : #Atalanta, presentate le nuove maglie: home kit con bordatura oro - webecodibergamo : Atalanta, presentate le nuove maglie: bordatura oro, la novità dell’home kit - Foto e video - tuttoatalanta : FOTO - Atalanta, presentate le nuove maglie per la stagione 2021/2022 - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: #Atalanta, presentate le nuove maglie per la prossima stagione -