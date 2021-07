Atalanta: Frabotta in arrivo per la fascia sinistra, Gollini in partenza per il Tottenham (Di martedì 20 luglio 2021) Gollini in partenza per Londra, destinazione Tottenham (dopo l’arrivo di Musso), Frabotta in arrivo dalla Juve. Sono i due movimenti molto vicini a concludersi, come da… tabella di marcia per il mercato dell’Atalanta: Gollini in uscita perché sarebbe piuttosto complicata la convivenza da eventuale secondo di Musso, ingaggiato per essere il portiere titolare. Frabotta andrebbe a coprire un tassello, quello dell’esterno sinistro, molto utile per dare il cambio a Gosens principalmente o comunque per entrare in rotazione con Hateboer e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 luglio 2021)inper Londra, destinazione(dopo l’di Musso),indalla Juve. Sono i due movimenti molto vicini a concludersi, come da… tabella di marcia per il mercato dell’in uscita perché sarebbe piuttosto complicata la convivenza da eventuale secondo di Musso, ingaggiato per essere il portiere titolare.andrebbe a coprire un tassello, quello dell’esterno sinistro, molto utile per dare il cambio a Gosens principalmente o comunque per entrare in rotazione con Hateboer e ...

