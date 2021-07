Asia Lanzi, ‘emozionata per esordio skate a Tokyo, mai dire mai per una medaglia’ (Di martedì 20 luglio 2021) Tokyo, 20 lug. (Adnkronos) – “L’emozione è veramente grandissima e mi sta salendo anche un po’ di ansia perché so che sto per iniziare questa avventura ai Giochi di Tokyo, ed è tutto reale, prima dovevo un po’ realizzare perché non sapevo cosa aspettarmi ed ora vedendo le storie degli altri ragazzi mi sto agitando ma cerco di non pensarci troppo perché so che più mi agito e peggio è. È sempre stato il mio sogno di quando ero bambina, ed ora lo posso vivere davvero”. Sono le parole di Asia Lanzi, la campionessa bolognese 19enne in gara ai giochi olimpici di Tokyo nella specialità street ... Leggi su ildenaro (Di martedì 20 luglio 2021), 20 lug. (Adnkronos) – “L’emozione è veramente grandissima e mi sta salendo anche un po’ di ansia perché so che sto per iniziare questa avventura ai Giochi di, ed è tutto reale, prima dovevo un po’ realizzare perché non sapevo cosa aspettarmi ed ora vedendo le storie degli altri ragazzi mi sto agitando ma cerco di non pensarci troppo perché so che più mi agito e peggio è. È sempre stato il mio sogno di quando ero bambina, ed ora lo posso vivere davvero”. Sono le parole di, la campionessa bolognese 19enne in gara ai giochi olimpici dinella specialità street ...

