Ascolti tv | Temptation Island domina e vince la serata televisiva del 19 luglio registrando il 23% di share

Advertising

Mattiabuonocore : Ieri Sky Cinema Uno è arrivato all'1.5% in prima serata (288.000 spettatori) con Fino all'Ultimo Indizio, film con… - infoitcultura : Temptation Island 9, ecco come sono andati gli ascolti della quarta puntata - ReTwitStorm_ita : #Ascolti TV | Lunedì 19 #Luglio 2021 - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 luglio 2021: Temptation Island doppia Rai1. Temptation Island 22,95%, La vita promessa 9,23% e Report… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 luglio 2021: Temptation Island doppia Rai1. Temptation Island 22,95%, La vita promessa 9,23% e Report… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Temptation

Redazione Sorrisi Canale 5,Island : 3.354.000 spettatori (share 22,95%) Rai1, La vita promessa : 1.716.000 spettatori (share 9,23%) Rai3, Report : 1.504.000 spettatori (share 7,81%) Rai2, Hawaii Five - 0 : 1.351.000 ...Ma ecco la graduatoria per. In prima serata prevaleIsland che doppia la fiction in replica di Rai1. Quarta Repubblica schiera Salvini ma viene battuto dalla replica di Report ...La serata televisiva di ieri 19 luglio è stata vinta da Temptation Island. La quarta puntata del docu-reality targato Maria De Filippi ...Il docu reality ha stravinto sulla replica de La Vita Promessa su Rai1, che ha ottenuto il 9,2% di share. La quarta puntata della scorsa edizione di Temptation, condotta sempre da Filippo Bisciglia, a ...