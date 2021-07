Ascolti Tv prima serata di ieri 15 Luglio 2021: ecco chi ha vinto (Di martedì 20 luglio 2021) Ascolti Tv di ieri 19 Luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 14 Luglio per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)Tv di19: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 14per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 15 Luglio 2021: ecco chi ha vinto - eextraordinarry : RT @xwvllsx: 11 anni dei ONE DIRECTION e ancora non riesco a capire come nonostante tutto questo tempo io vi ascolti come se fosse la prima… - FINXLIN3 : @AllisonSmith888 se ti da tanto fastidio che dati gli ascolti delle sue canzoni riceva soldi grazie a te smetti di… - ipodkeroro : RT @fiorenzamarcel1: @LiaQuartapelle Il regime, cioè anche lei ascolti le loro voci, visto che abbiamo “democrazia e libertà” ma se alzi ap… - kaelynsdiary : @athenaisdelgado wow la prima volta che ti scelgo uno spam e mi ascolti -