Ascolti tv 19 luglio analisi | Bisciglia vola con Floriana | la sposa cadavere Coletta sotto il 10% anche con la Ranieri Ranucci mangia l’ultimo Porro

(Di martedì 20 luglio 2021)tv, in access le papere avvicinano le Teche, del resto forse troppo sfruttate in estatein altre fasce e momenti Povero Federico, che non sta riuscendo a capire niente del ‘percorso’ intrapreso a Temptation Island. Attratto dalla bella tentatrice Vincenza, ma inequivocabilmente succube della fidanzata(povera pure lei, comunque), che i suoi compagni di villaggio hanno definito ‘la’, pregustandoneun destino da sconfitta, ma che invece ieri nel momento decisivo di confronto col partner che ha sfiorato il tradimento, e l’ha fatta piangere e ...

Su Rai1, invece, l'ammiraglia ha trasmesso 'La vita promessa', ecco a seguire i dati auditel del 19Temptation Island 2021: quarta puntata 19Canale 5, Temptation Island : ...La serata televisiva di ieri 19è stata vinta da Temptation Island . La quarta puntata del docu - reality targato Maria De ...tv: Temptation Island leader della serata, in negativo Quarta ...In vetta alla classifica di luglio The Kid LAROI e Justin Bieber, sul podio anche Simone & Simaria con Sebastian Yatra e Billie Eilish ...La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire. Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà ...