Arsenal, ufficiale la rinuncia alla Florida Cup per Covid-19: il comunicato del club (Di mercoledì 21 luglio 2021) La notizia era già stata anticipati da alcuni giornali, ma ora è arrivata l’ufficialità: l’Arsenal non prenderà parte alla Florida Cup. In seguito ad alcuni casi di positività al Covid-19 tra le fila del club, è stata infatti annullata la partenza per gli Stati Uniti. La società ha rilasciato un comunicato per fare chiarezza: “alla base di questa decisione c’è la volontà di dare priorità alla salute ed al benessere di giocatori e staff. Capiamo la grande delusione dei nostri tifosi in America, che non vedevano l’ora di vederci scendere in campo in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) La notizia era già stata anticipati da alcuni giornali, ma ora è arrivata l’ufficialità: l’non prenderà parteCup. In seguito ad alcuni casi di positività al-19 tra le fila del, è stata infatti annullata la partenza per gli Stati Uniti. La società ha rilasciato unper fare chiarezza: “base di questa decisione c’è la volontà di dare prioritàsalute ed al benessere di giocatori e staff. Capiamo la grande delusione dei nostri tifosi in America, che non vedevano l’ora di vederci scendere in campo in ...

