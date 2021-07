Arrestato un calciatore in Premier League: l'accusa è di pedofilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un giocatore della Premier League, 31enne sposato e titolare nella propria rappresentativa nazionale, è stato Arrestato venerdì scorso con l'accusa di pedofilia. Ed è subito scandalo nel mondo del ... Leggi su globalist (Di martedì 20 luglio 2021) Un giocatore della, 31enne sposato e titolare nella propria rappresentativa nazionale, è statovenerdì scorso con l'di. Ed è subito scandalo nel mondo del ...

