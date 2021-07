Arrestato Tom Barrack | miliardario amico di Trump

(Di martedì 20 luglio 2021) Tom, ilgrandee alleato di Donald, è statodall'Fbi con l'accusa di aver fatto segretamente lobbying per alcuni Paesi del Golfo come l'Arabia Saudita e gli ...

Tom Barrack, il miliardario grande amico e alleato di Donald Trump, è stato arrestato dall'Fbi con l'accusa di aver fatto segretamente lobbying per alcuni Paesi del Golfo come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. WASHINGTON. – Tom Barrack, il miliardario grande amico e alleato di Donald Trump, è stato arrestato dagli uomini dell'Fbi con l'accusa di aver fatto segretamente lobby per alcuni Paesi ...